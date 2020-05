Carlos Vílchez 'saca cara' por Pedro Aquino: "El no le falta el respeto a nadie, eso lo sabe todo el Perú"

Luego que la popular Xoana Gonzáles revelara en el programa ‘Magaly tv, la firme’ que el seleccionado peruano Pedro Aquino le envió mensajes con doble intención, el cómico Carlos Vílchez salió en su defensa para asegurar que su sobrino sería incapaz de faltarle el respeto a alguien.

“Yo lo quiero muchísimo y él lo sabe. Siempre ha sido tranquilo. Se me ha hecho muy raro todo esto (presunta infidelidad). Lo que no me gustó es que ella (Xoana González) salga a decir que es ‘castigadora’. Me causa gracia”, señaló la popular ‘Carlota’ durante una entrevista.

Además, Vílchez dijo no estar de acuerdo con los chats que se hicieron público: “No me gusta que hagan ese tipo de cosas. No sé si mi sobrino estará separado, tendría que hablar con él. El no le falta el respeto a nadie y eso lo sabe todo el Perú. Siempre le voy a dar mi respaldo”, aseguró el actor humorístico.

