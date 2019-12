César Acuña se luce con joven novia y Brunella Horna sorprende con este comentario

Una nueva oportunidad en el amor se dio el político César Acuña al mostrarse enamorado de una guapa rubia, tal como se aprecia en las imágenes que compartió Rodrigo González en Instagram.

En dichas fotos, el fundador de Alianza Para el Progreso (APP) celebraba su cumpleaños junto a su pareja y una torta de cuatro pisos, mientras que en otra la pareja demuestra su amor al estar tomados de la mano.

Por su parte, 'Peluchín', además de mostrar al político, ironizó con un tipo de expresiones que en algún momento hicieron que el patriarca de los Acuña fuera blanco de burlas en las redes sociales.

"Aquí celebrando una celebración" y "Aquí emocionado cuando siento mucha emoción", fue lo que escribió junto a las imágenes el controversial conductor, que a la foto en que se lucen de la mano escribió: "El suegro de Brunella agarra con garra".

Estas publicaciones sobre el padre de su novio no fueron pasadas por alto por Brunella Horna, que tomó el momento con humor. “Jajajaja ni mi suegro se salva de tus ampays”, escribió al respecto al chiclayana, que tuvo como respuesta: “Jajajaja me encanta que no te piques, te amo en secreto”.