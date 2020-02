Recuerdan la pelea que tuvieron las hijas de Melissa Klug en televisión

Gianella Marquina, Melissa y Samahara Lobatón fueron sin duda una de las jóvenes Youtuber que paralizaron esta plataforma por sus curiosos videos mostrando tips de moda y belleza para todas sus seguidoras.

Tras el éxito obtenido, las hijas de Melissa Klug optaron por dejar sus videos para dedicarse plenamente a sus redes sociales personales. ¿El motivo se debe a las constantes peleas en grabaciones?

¡Las chicas Klug!: No todo es color de rosa en la vida de las influencer

En un recordado reportaje emitido en el programa Día D en ATV se observó un singular hecho que llamó mucho la atención en la actitud de las señoritas cuando se encontraban realizando un contenido audiovisual para una conocida marca de maquillaje.

En el clip se escucha a Gianella hablar con voz muy potente hacia sus hermanas menores, mientras que ellas están con el celular. “A mí no me importa dónde estamos, ahorita me paro y te tiro un cohete”, expresó la mayor de las chicas Klug.