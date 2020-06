'Chotean' a Micheille Soifer al pedir canjes por Instagram ¡Y Rodrigo Gonzáles se burla!

Debido a la curiosidad de muchos cibernautas al saber cómo los famosos ‘influencers’ trabajan con marcas y se benefician con diversos canjes, el querido Rodrigo Gonzáles no pudo evitar dejar al descubierto a varios artistas, una de ellas fue Micheille Soifer, quien fue en búsqueda de su empresa elegida.

A través de su cuenta de Instagram, ‘Peluchín’ mostró una conversación en donde se visualiza a la popular ‘Michi’ ofreciéndose para trabajar con la marca. Sin embargo, la empresa le contesta: “Hola Micheille. Por el momento no estamos buscando más ‘influencers’, gracias por el interés". Ante ello, Rodrigo no pudo evitar reírse y ser irónico con la chica reality: “¡Noooomiiiaaaaamor! No nos llames, nosotros te llamamos…”.

El trabajo de los ‘influencers’

Como se sabe, comúnmente se observa a varios personajes de ‘Chollywod’ luciendo diferentes prendas de vestir, esto se debe a que las marcas obsequian sus productos a cambio de publicidad en las redes sociales de dichos artistas, quienes cuentan con un alto número de seguidores.

