Christian Domínguez furioso con Isabel Acevedo por Tik Tok: ''Me parece muy patético''

Christian Domínguez se ha molestado con su ex Isabel Acevedo por un 'tik tok' que compartió la chica reality en las redes sociales.

"La verdad me parece muy patético, una persona con dignidad y vergüenza no hace cosas así. No es la primera vez que se refiere a mi o a mi vida personal", dijo

