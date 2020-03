"Desde hoy no hables de mí": Christian Domínguez hace fuerte advertencia a Isabel Acevedo

Christian Domínguez está furioso con Isabel Acevedo y hace poco la acusó de haberse interpuesto entre él y su hijo. En una reciente entrevista, el cumbiandero respondió a las últimas declaraciones de su ex y le hizo una dura advertencia.

“Le voy a dar un consejo, imaginemos que hoy he fallecido, desde hoy no hables del tema, murió. Nadie te va sacar una palabra si dices: ‘No hablo del tema’. Si no entiende, entonces hay mucho pan por rebanar”, declaró Christian Domínguez a Ojo.

No obstante, no afirmó ni negó tener pruebas contra Isabel Acevedo, aunque dijo que no las usaría en su contra. “Yo no llegaría a hacer ese tipo de cosas (...) Si las tuviera o no, no entraría (a eso). Ese no es el tema, no es cuestión de probar nada. Yo creo que lo que uno dice tiene dos partes”, agregó Christian Domínguez.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO