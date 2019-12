Christian Domínguez y Pamela Franco se realizarán baño de florecimiento para un mejor año juntos

Christian Domínguez reveló detalles de cuál será su cábala para el 2020. Contó a un medio que en esta oportunidad a pesar de estar trabajando la pasará junto a su adorada Pamela Franco para que así puedan tener un año mucho mejor.

Asimismo, el cantante comentó que cada año cambia de cábala ya que sigue las tradiciones de su mamá. “Lo que ella me dice, yo lo hago y siempre me va bien. En el trabajo me va muy bien, y respecto a la felicidad, también”.

Y para alejar las malas vibras y las críticas de sus detractores ha decidido realizarse un baño de florecimiento con Pamela. “Año nuevo siempre la paso trabajando, desde los quince años, pero sí la pasaré con Pamela, ella la pasa conmigo. Nos haremos un baño de florecimiento para que sea un mejor año para nosotros y estemos juntos”, detalló el cumbiambero.

Por otro lado, se conoció que Christian Domínguez pasó la navidad con sus hijos a quienes llenó de regalos. Incluso, su hija mayor compartió en redes sociales los obsequios que le hizo su padre a muestra de agradecimiento.