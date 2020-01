Conocida exchica reality sorprende al anunciar el final de su relación amorosa

La ausencia de publicaciones amorosas en Instagram llamó la atención a los seguidores de la exchica reality Ximena Hoyos, quienes no dudaron en preguntarle al respecto hasta que obtuvieron su respuesta.

Desde sus historias en la popular red social, la excombatiente comentó inicialmente: "Amigos, por como soy y me caracterizo, una persona súper transparente con ustedes, pero a la vez, me encanta mantener mi vida poro cómo es privada. Yo sé qué contar y que no porque las redes son arma de doble filo".

"Todos merecemos respeto y quiero pedirles que no me pregunten más por Gabriel (Subauste), mi relación con él terminó y le deseo lo mejor. Espero que respeten mi privacidad y se los comunico para parar con preguntas y especulaciones. Espero me puedan entender, los quiero y gracias", sentenció.

Hasta hace poco se veía con normalidad la relación que duró 3 años, ya que durante su viaje a Brasil, Ximena se mostró con él, pero las sospechas empezó cuando dejó de compartir momentos tras retornar a Lima.

Luego de hacer público el final de su relación, la exchica reality borró todas las imágenes en el que aparecía con Gabriel.