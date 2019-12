Conocida exchica reality se convirtió en mamá

Un nueva etapa llena de felicidad empezó a vivir la exchica reality Génesis Arjona, recordada en Perú por haber sido relacionada con Patricio Parodi, al conocerse que se convirtió en mamá por primera vez.

A través de su cuenta en Instagram la modelo y ahora diputada en Panamá compartió en su cuenta de Instagram fotos de su bebé acompañada de su esposo. Además la celebración fue doble porque cumple un año más de vida.

"Entre lo cansada y Nerviosa lo escuchaba llorar, luego le hablé, le di un beso en su carita me regalo una sonrisa y dejo de llorar. (El mejor momento de mi vida). No tengo idea como describirlo, solo le doy gracias a Dios por mi mejor regalo de cumpleaños, Navidad y Año Nuevo. Por mi esposo y por ustedes que siempre con mucho cariño y respeto me envían bendiciones. Los queremos Mucho", dijo.

El hijo de Génesis Arjona nació el pasado 25 de diciembre y que no hubo complicaciones en las labores de parto.