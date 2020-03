Coronavirus: Actor de 'La ley y el orden' muere tras contagiarse de Covid-19

El pasado 26 de marzo, el mundo de las series se puso de luto con la perdida de Josh Wallwork, actor que formó parte del éxito mundial “La ley y el orden”. Según informaron medios internacionales, la noticia fue confirmada por Andul Qadir, amigo cercano de la familia del artista.

A través de su red social, Qadir contó sobre el triste acontecimiento. “Con el permiso de la familia Wallwork y el corazón roto, anuncio el fallecimiento de Josh Wallwork por complicaciones de COVID-19. Hoy hizo la transición pacífica a la edad de 45 años. Eres amado por muchos. Como siempre decimos, hasta la próxima”, dijo.

Por su parte, la protagonista de ‘La ley y el orden’, Mariska Hargitay, usó sus redes sociales para lamentar la muerte del actor que partió a los 45 años. “Estamos desconsolados. Creo que nunca lo vi sin una sonrisa en su rostro. Él trajo amor y amabilidad donde quiera que fuera. Siempre listo con el chiste. Te extrañaremos Josh. Por siempre en nuestros corazones”, expresó.

Very sad news today. One of our costumers, and a beautiful man, Josh Wallwork, passed away from complications of Covd-19. Cast and crew send love and prayers to his family and friends. We are heartbroken. pic.twitter.com/T2yVxtKd3e

Heartbroken we are. I don’t think I ever saw him without a smile on his face. He brought love and kindness everywhere he went. Always ready with the joke. The SVU Corredor will never be the same.

We will miss you Josh. #ForeverInOurHearts https://t.co/ihoY9kxhCe