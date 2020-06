Reinaldo Dos Santos sobre vacuna de prueba contra COVID-19: "Me ofrecí de voluntario"

Reinaldo Dos Santos, esta vez, no llamó la atención de los cibernautas por alguna de sus afirmaciones, sino por haber afirmado en una reciente transmisión en Youtube que es uno de los voluntarios para probar una de las nuevas vacunas contra el coronavirus que está en fase de prueba.

Vía Youtube. El anuncio lo hizo en un video en el que hablaba de diferentes temas, sobre la situación complicada que se vive en Estados Unidos y Donald Trump, para luego pasar a desmentir a colegas suyos que aseguran que no habrá cura o que la vacuna será dañina.

Reinaldo aseguró que para fin de año habrá una cura y que no hay nada que temer sobre la nueva vacuna, por ellos, se ofreció para ser parte del grupo de prueba. “Me he ofrecido como voluntario para probar la nueva vacuna. Alguien tiene que sacrificarse por los demás, para que llegue a ustedes sin problema”, se le escucha decir en el video de Youtube.

