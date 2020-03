Diana Sánchez preocupada por la salud de sus padres: "Perú no es un país preparado para el coronavirus"

Tras su salida de Combate, Diana Sánchez se fue a Nueva York a vivir junto a su pareja, quien sufre de asma. En una reciente entrevista, la popular ‘chata’ contó cómo es la situación en la ciudad más poblada de los Estados Unidos, que hasta la fecha tiene más de 30,800 casos de coronavirus y 285 fallecidos. Además, se mostró muy preocupada por sus padres.

“Todavía hay un movimiento continuo de personas, por necesidad, no sé. Si salen con niños o al parque es porque todavía no están tomando en serio la situación. Yo no estoy saliendo, voy una semana sin salir, solo he salido una oportunidad para hacer las compras necesarias. Trato de estar en casa”, declaró Diana Sánchez a un medio local.

VEA TAMBIÉN: Anahí De Cárdenas crea cortometraje durante cuarentena

Asimismo, se mostró muy preocupada por sus padres. “Sé que las personas mayores tienen más riesgo y mi mamá sufre de diabetes. Mis padres están acatando el aislamiento en Perú, pero me preocupa mucho. Lamento cómo los peruanos están tomando este momento de pandemia porque no se están dando cuenta que Perú no es un país preparado para pasar por este tipo de problemas, no está preparado en temas de salud”, agregó Diana Sánchez.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO