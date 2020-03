Coronavirus: Exreportera de 'Magaly Tv, la firme' padece mal y llora por pesadilla que vive en España

Tras su salida del programa de Magaly Medina y su viaje a España para estudiar y crecer como profesional, la recordada Periodista Rosario Victorio sorprendió a todos al anunciar que es víctima del ‘Coronavirus’, debido a sus puntuales y graves síntomas de los que se encuentra padeciendo el día de hoy.

VEA TAMBIÉN: Jefferson Farfán se unió a la campaña contra el coronavirus

Esta triste noticia se hizo pública por medio de una transmisión vía Skype que realizó Rosario a un programa de noticias, en la cual relató el duro momento que se encuentra viviendo en el extranjero. “Me contagié durante una comisión a la que asistí, y luego de la noche a la mañana empecé a sentir escalofríos y la fiebre se elevó”.

Reportera pide ayuda

Victorio contó también que ante ello se dirigió a un centro de salud de inmediato, en donde el doctor sólo le puso el termómetro y le dijo que se vaya a su cuarto y se aísle durante 15 días. Sin embargo, confesó que se encuentra asustada y no sabe lo que sucederá con ella: “Necesito saber que, si me pongo mal, no me van a dejar morir”, dijo triste.