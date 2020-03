"Voy a llevar el corona en un mes": Fabio Agostini viaja a Europa y le piden que no vuelva a Perú

Tras sus polémicas declaraciones sobre el coronavirus, Fabio Agostini vuelve a causar controversia en Instagram. El chico reality viajó a Londres y utilizó sus redes sociales para burlarse del COVID-19, por lo que recibió fuertes críticas.

VEA TAMBIÉN: Nicolás Lúcar se aislará en su casa hasta por posible contagio de coronavirus

“Ya que me lo preguntan mucho por Sudamérica... Aquí estoy combatiendo contra ello. Bye, bye, coronavirus”, escribió Fabio Agostini en Instagram, junto a una foto suya haciendo movimientos de kung fu en Chinatown, el barrio chino de Londres.

Las reacciones no se hicieron esperar y más de uno le pidió no bromear sobre el problema. “Ya no vengas... Quédate en cuarentena... Tómatelo con más seriedad”, escribió una seguidora. “Te lo voy a llevar a casa”, contestó Fabio Agostini. A otro le respondió: “Te voy a llevar el corona en un mes”.

