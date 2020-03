Coronavirus: Imitadora de Ruth Karina se quiebra al contar que dio positivo para COVID-19

Angie González, quien se hizo conocida por imitar a la cantante Ruth Karina, contó entre lágrimas en su cuenta de Instagram, que recibió cientos de ataques por parte de los cibernautas tras conocerse que ella había dado positivo en las pruebas para coronavirus.

Vía Instagram. Asilada en un hotel, la joven cantante explicó que el 7 de marzo volvió de una gira en España, presentando fuertes dolores de cabeza, por lo que se hizo la prueba para descartar el coronavirus el 9 dl mismo mes.

Sin embargo, al no presentar más síntomas y no recibir ninguna respuesta por parte de Minsa, decidió realizar un concierto el 14 de marzo en Piura. Pero todo se complicó cuando el 16 recibió los resultados, dando positivo, desatando su preocupación por el contacto que tuvo con su familia y demás personas.

“Me dijeron que yo soy asintomática, el único síntoma que tuve fue dolor de cabeza. Me encuentro en un hospedaje, no conozco dónde estoy, me siento preocupada por mi hija y familia. Yo jamás hubiera querido hacer daño a mi familia ni a la gente con la que yo he estado rodeada. A la gente inhumana le gusta hacer leña del árbol caído. Les deseo muchas bendiciones a todas esas personas que tienen poco corazón, que no se sensibiliza con la gente que está pasando esto”, dijo en el video que compartió en sus redes sociales.