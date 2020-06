Peruana varada en México 'estalla' contra Nicola Porcella: "¿Quién es para no cumplir con cierre de fronteras?"

El viaje realizado a México por Nicola Porcella hace unos días viene causando indignación entre los miles de peruanos que se han quedado varados en diferentes partes del mundo y tienen que encontrar la forma de acatar con el cierre de fronteras decretado por el estado de emergencia por el coronavirus.

Vía Twitter. Así, la youtuber peruana Ariana Bolo Arce sorprendió al hacer público su pronunciamiento en redes sociales y cuestionar por qué el chico reality si puede viajar sin problemas, mientras que otros compatriotas no.

“Muchos peruanos estamos varados en el extranjero, ya prácticamente con la soga al cuello porque se nos está acabando el dinero. ¡Tenemos que esperar a que por fin se abran las fronteras en agosto para que este tal Nicola Porcella, salga de país así porque así!”, escribió la joven influencer.

“Es una cachetada para todos los peruanos que estamos varados hace casi 5 meses en otro país. ¡A mí me importa un bledo que ese Pata haya venido hacer su torre de vasos aquí! ¡Si te dicen que no puedes ni entrar ni salir del país TE QUEDAS! ¿Quién es el para no cumplir con eso?”, agregó.

