Coronavirus: Página para adultos libera su contenido premiun para América Latina

La epidemia causada por el Covid-19 viene paralizando a más países que se suman a las diferentes medidas necesarias para evitar su propagación, como lo es la cuarentena, que no es fácil para muchas personas, pero sí muy importante por el bien de la salud de todos.

Vía Twitter. Así, cada vez son más las compañías de entretenimiento que se suman a esta campaña de motivar a que las personas se queden en casa y han visto la forma de liberar diferentes contenidos, como videojuegos, series y hasta películas para adultos.

Sí, en esa línea, Pornhub se ha sumado al #QuédateEnCasa y no encontró mejor idea que liberar todo su contenido Premium, primero fue para los países más golpeados por el coronavirus, pero ahora, en vista que en América Latina no es ajena esta pandemia también han decidido permitir que sus usuarios accedan a este material que antes era de paga. Para tener acceso, solo debes ingresar al link que aparece en el tuit.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC