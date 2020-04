Tilsa Lozano llora y pide a influencers que concienticen a fans: "Dejen de hacer Tik Toks y payasadas"

Totalmente indignada, Tilsa Lozano rompió en llanto y pidió a los famosos que, en lugar de hacer Tik Toks, utilicen sus redes sociales para concientizar a la gente y evitar que escenarios, como los que se ven en Ecuador, se hagan realidad en nuestro país. La exvengadora compartió el video en sus historiasde Instagram.

“Sin ánimos de juzgar, yo entiendo que están aburridos en sus casos, pero tener una plataforma como esta, un Instagram con muchos seguidores como son los actores, los cantantes, los chicos reality, los conductores de TV hablen con sus seguidores, tenemos que mentalizar a la gente que nos sigue, que se tienen que quedar en sus casas”, dice Tilsa Lozano entre lágrimas.

Luego, continúa: “Esto no es un juego, la gente está cayendo muerta en las calles en otros países, no tienen camillas, no tienen absolutamente nada y si nosotros no reaccionamos y no nos quedamos en nuestras casas, esto se va a volver terrible. Dejen de hacer Tik Toks y payasadas o hablar de chismes y estupideces. No es el momento para hacer este tipo de cosas. Es momento para hacer que la gente tome conciencia”.

