¿Es en serio? Esta es la corta carrera policial de Jossmery Toledo

Luego de hacerse popular en redes sociales por sus sensuales videos, descubrimos que la policía Jossmery Toledo tuvo una corta carrera policial. En 2009 ingresó a escuela de su oficiales y egresó en 2012.

En el 2013 comenzó a ejercer como sub oficial, en 2015 y los siguientes años postuló a sub oficial de segunda pero no pasaba el examen.

