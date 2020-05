¡En plena cuarentena! Christian Domínguez y Pamela Franco salen juntitos y se burlan de la ley

Aún no se ha pronunciado el presidente Martín Vizcarra sobre la posibilidad de levantar o ampliar la cuarentena, pero miles de personas en todo el Perú ya han decidido no acatar esta medida y salir sin importarle la ley y en ‘Chollywood’ también hay figuras que definitivamente no dan el buen ejemplo.

Vá Twitter. Esto es lo que acaba de suceder con Christian Domínguez Y Pamela Franco, quienes han sido captados por las cámaras de ‘Magaly Tv La Firme’ saliendo juntitos en plena cuarentena, de los más normal. Como se recuerda, el estado de emergencia dispone que solo debe salir una persona para la compra de productos esenciales, pero la pareja hace caso omiso.

El adelanto, difundido en las redes sociales del programa, muestran al cantante y la bailarina haciéndose compañía, lo cual no está permitido en la cuarentena. Las imágenes completas serán difundidas esta noche a las 9:45 p. m. durante el programa de la periodista Magaly Medina.

