COVID-19: Anna Carina Copello reaparece y revela su estado de salud tras contraer coronavirus

Hace aproximadamente una semana, Anna Carina Copello utilizó su cuenta oficial de Instagram para confirmar que había contraído el Covid-19, lo que más llamó la atención era que la cantante afirmó que no había salido desde que empezó la cuarentena y que cumplió con seguir las medidas de precaución.

Vía Instagram. Asimismo, en ese mensaje, la artista contaba que se encontraba más estable. “La verdad es que con toda esta coyuntura pandémica, el que te agarre una fuerte gripe y caigas en cama con fiebre, te sugestiona y lo primero que te hace pensar es que ya te dio coronavirus. Luego te acuerdas que ni tú ni tu familia han salido de casa en toda la cuarentena y piensas que es “imposible” haberte contagiado. Sumado a los síntomas que tenía, perdí por completo el sentido del olfato, (síntoma característico del covid) por lo que decidí hacerme la prueba. Ayer me dieron los resultados de la prueba molecular y salió positivo”, dijo en aquel entonces Anna Carina.

Anna Carina Copello reaparece y cuenta cómo se encuentra

Hace unas horas, para alegría de sus seguidores, la hermana de María Pía Copello dejó un mensaje en su Instagram, donde agradeció las muestras de cariño y afirmó estar mucho mejor. “Gracias por todo el apoyo que he recibido en estos días y por estar pendientes de mí. Como me dijo un amigo: "El cariño sube las defensas." Todo está evolucionando súper bien y cada día me siento mejor. ¡Regresaré con más fuerza que nunca!", señaló.



