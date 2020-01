¿Cuántos 'arreglitos' tiene Jossmery Toledo? Suboficial se pronunció al respecto

La suboficial de 3era PNP, Jossmery Toledo no guardó silencio tras la difusión de imágenes de su pasado y en el que se aseguraba que se sometió a diversas intervenciones quirúrgicas que fueron parte de una supuesta 'metamorfosis'.

El programa 'Magaly Tv, la firme' difundió una serie de fotografías de la joven agente en que se apreciaba una clara diferencia en su apariencia física a la que se conoce actualmente en sus redes sociales, las cuales le han valido tener un gran número de admiradores.

A través de sus historias en Instagram, Jossmery Toledo respondió la interrogante de un seguidor en relación al tema: "Yo misma puse mi antes y después. Dije que tengo solo la cirugía de la nariz. No hay nada de malo, arreglarse algo".

"Porque antes sufría de bullying. Era muy delgada y hasta en el colegio y la universidad me fastidiaban. Eso me motivo al darle duro al gym. Ya tengo tres años entrenando y tratando de comer sano. La verdad que me dio muchos resultados. La perseverancia y la paciencia es la receta", agregó junto a fotos de su antes y ahora.

En otra historia precisó que sus intervenciones quirúrgicas se deben a que 'no quedó bien' del brazo izquierdo, porque en 2012 sufrió un accidente de tránsito cuando trabajaba como motorizada, el cual le provocó que se fracture el húmero.