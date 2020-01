Daniela Darcourt marca distancia de Yahaira Plasencia: "Yo no vendo otra cosa que mi trabajo"

Daniela Darcourt agradeció a Sergio George por ser tan sincero y confirmar que a ella la llamo primero antes que a Yahaira Plasencia, sin embargo, aprovechó para marcar distacia de la salsera, quien en su opinión “vende más”.

“Yo no vendo otra cosa que mi trabajo y mi talento. Yo no estoy enfocada en vender. Yo me subo al escenario para conectarme con el público. Ella vende lo que quiere vender, yo vendo lo que quiero vender, pero estoy feliz porque soy sincera”, declaró Daniela Darcourt a un medio local.

Asimismo, sobre el videoclip de Yahaira Plasencia, agregó: “Personalmente hablando, a mí no me gusta. No es una línea que yo jugaría, pero a ella se lanzó y con Sergio George y su equipo, pero mí me gusta más contar una historia, teatrelizar”, agregó.

