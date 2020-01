Daniela Darcourt responde a Sergio George tras admitir que Yahaira Plasencia no fue su primera opción

Sergio George estuvo frente a Magaly Medina en el estreno de la segunda temporada de ‘Magaly TV, la firme’ y admitió por primera vez ante cámaras que Yahaira Plasencia no fue su primera opción, sino Daniela Darcourt. Al ser consultada al respecto, la salsera recalcó que siempre dijo la verdad.

“Eso es para que quede constancia que Daniela Darcourt puede tener muchos defectos, pero mentirosa no es. Todo fue verdad, no con un afán de que yo me creo, ni nada de eso”, declaró Daniela Darcourt a un medio local.

Asimismo, sobre Sergio George agregó: “Yo respeto y admiro su carrera desde hace muchos años atrás. Yo lo sigo y no tengo por qué dejarlo de hacer porque trabaje con otra persona, con la que no me llevo mal y no me llevaré mal nunca. Yo no descarto trabajar ni con Sergio George, ni con la propia Yahaira, yo no descarto nada”.

