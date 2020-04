Dayanita sobre supuesto video que circula en redes: "Todos tenemos un doble"

¡Rompió su silencio! La actriz cómica Dayanita utilizó su cuenta de Instagram para transmitir en vivo un mensaje para pronunciarse sobre el supuesto video íntimo que circula dese hace unos días en las redes sociales y que señala que la protagonista sería la humorista.

Vía Instagram. Totalmente indignada, Dayanita fue contundente al negar que sea ella quien aparece en las imágenes y hasta tuvo que revelar algunos aspectos de su intimidad para detener la ola de mensajes malintencionados. “En el video no soy yo. La verdad, yo no tengo senos. Discúlpenme que me exprese así. No es mi estilo ponerme malcriada con nadie. Soy una persona que me cuido demasiado”, dijo.

Asimismo, la artista expresó su rechazó a los ataques de los que fue víctima y aseguró que no se detendrá hasta hallar al responsable. “Si yo pudiera mostrarme ante todos ustedes, me sacaría todo y que vean bien si soy yo. En la vida, todos tenemos un doble. La verdad me choca demasiado. Me están juzgando por las puras. No voy a parar hasta ver quién es esa persona que en realidad le gusta hacer daño”, agregó.



