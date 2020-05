¡Destrozada! Lesly Castillo le dice adiós a 'Richi Boy' a través de un desgarrador y revelador mensaje

Tras la reciente pérdida a causa del coronavirus, la exmodelo Lesly Castillo, se sumó a la lista de artistas que se despidieron del querido productor Richard Aguirre en sus redes sociales. Sin embargo, ella hizo la diferencia al revelar etapas delicadas de la vida de ‘Richi Boy’ que le habrían incrementado la melancolía.

“Qué triste noticia no lo puedo creer, la última vez que me llamaste me dijiste que no sabías si ibas a sobrevivir y yo no te creí, no te hice caso, pensé que solo era tu depresión. Me entristece saber que no estarás con nosotros”, fueron las primeras palabras del post de Lesly.

Asimismo, la expareja de Mauricio Diez Canseco, decidió revelar todos los motivos que le causaron los fuertes cuadros depresivos a su amigo: “Amigo, sé que no sólo estabas mal por eso, la pérdida de tu pareja es demasiado doloroso. Además, me da bronca que no te dieran la oportunidad en la TV, porque es una basura”, confesó entre líneas.

