"¡Qué el país me escuche!": Doña Charo rompe su silencio y muestra pruebas contra Melissa Klug

Este domingo a las 9:55 p. n., Doña Charo romperá su silencio y, en entrevista con ‘Día D’, hablará a fondo del conflicto que la enfrenta a su ex nuera Melissa Klug. La mamá de Jefferson Farfán usará todas sus armas para demostrar que no es una “mala abuela”.

“¡Que el país me escuche! Este siempre ha sido mi dolor más grande. Esto les hace daño a mis nietos, le hace daño a mi familia”, se escucha decir a Doña Charo en el adelanto de ‘Día D’. Como se recuerda, la madre de Jefferson Farfám entabló una demanda contra Melissa Klug para obtener un régimen de visitas para ver a sus nietos Jeremy y Adriano.

Pero eso no es todo. Doña Charo también mostrará pruebas contra Melissa Klug. “Como la señora me ha descalificado diciendo que soy una mala abuela, acá tengo las pruebas. A ver quién es mala abuela y quién es mala madre. (…) Con los que ustedes van a mostrar, ya no voy a decir nada más”, agrega.

