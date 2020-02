Doña Charo sobre Melissa Klug: "Si tengo que quitarle a mis nietos, lo voy a hacer"

Doña Charo mostró audios reveladfores contra Melissa Klug y la acusó de ser mala madre. En entrevista con ‘Día D’, la madre de Jefferson Farfán aseguró que si es necesario, le quitará a la ‘blanca de Chucuito’ la custodia de sus hijos.

“Ahí está la buena madre, la madre ejemplar y yo soy la mala abuela. Con eso ya demuestro (la verdad), no voy a hablar más del tema. Todo va a ser judicialmente. Si tengo que quitarle a mis nietos, lo voy a hacer, mientras no me eduque a mis nietos como debe ser y les de valores. Le está enseñando a ser materialistas”, declaró Doña Charo.

Asimismo, la madre de Jefferson Farfán agregó: “Los está involucrando en cosas de gente mayor. Que sus problemas los resuelva con mi hijo en el Poder Judicial o dónde quiera, pero que no involucre a los niños. Los niños están completamente fríos conmigo, yo he ido ayer y están distantes. A mí me duele porque soy madre y a mi hijo yo no lo hice crecer con odio hacia su padre”.