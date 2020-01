Dorita Orbegoso arremete contra la suboficial Jossmery Toledo: "No tiene vocación para ser policía"

No se calló nada. Dorita Orbegoso criticó duramente a la suboficial Jossmery Toledo, quien causó controversia al grabar un reto viral luciendo el uniforme de su institución, y le recomendó dedicarse netamente a ser modelo.

VEA TAMBIÉN: Jazmín Pinedo y Gino Assereto se pronuncian tras anunciar su ruptura

“Mi crítica es: si tú no tienes vocación para ser policía, porque para mí no la tiene. Ella es una chica guapa, pero yo le veo más vocación para modelo. Ella es una chica que le gusta estar regia, cuida su cuerpo, es influencer, deja que le graben el totó”, declaró Dorita Orbegoso en una reciente entrevista.

VEA TAMBIÉN: Dayanita presenta a su pareja y revela que ya está conviviendo con él

Asimismo, aseguró no ver tan “afectada” a Jossmery Toledo con lo ocurrido. Es una chica guapa. Yo lo que veo es que a ella no le interesa (que la critiquen). Yo no sé de dónde han sacado que psicólogo, nada que ver, ella está viviendo su vida”, agregó Dorita Orbegoso.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO