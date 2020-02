Dorita Orbegoso da con palo a Yahaira Plasencia: "La cereza del pastel fue opinar sobre unos niños"

Dorita Orbegoso criticó duramente a Yahaira Plasencia por hablar sobre los hijos de Jefferson Farfán, quienes no estuvieron presentes en el avant premiere de ‘La Foquita: el 10 de la calle’. Como se recuerda, en entrevista con Magaly Medina, la ‘reina del totó’ criticó que Melissa Klug “no haya permitido que sus hijos” vayan al evento.

“En este caso le doy toda la razón a Melissa Klug, yo creo que como madre tiene el derecho de proteger a sus hijos. A mí me parece un poco desatinado las declaraciones de Yahaira, yo creo que debería mantenerse al margen, todos sabemos que Jefferson mantiene un vínculo aún con Melissa Klug porque es la madre de sus hijos y tienen que ponerse de acuerdo”, declaró Dorito Orbegoso a un medio local.

Asimismo, señaló que, para ella, Yahaira Plasencia es un tercero. “Ahora que el tercero hable a estas alturas, Yahaira no debería opinar para nada ni para bien ni para mal. Ella está con la efervescencia de que si está o no con Jefferson. Entonces, la cereza del pastel fue opinar sobre unos niños que no tienen nada que ver con los problemas de padres, Yahaira ahí es un tercero para mí”, agregó.

