¿Se acabó el amor? Edison Flores borra todas las fotos que tenía junto Ana Siucho

Edisón Flores se encuentra en el ojo de la tormenta, tras la filtración de una supuesta conversación que habría tenido con una joven en las redes sociales, provocando un sinfín de reacciones en las redes sociales.

Edison Flores en Instagram

Tras las especulaciones de los internautas sobre si la pareja de Ana Siucho le fue infiel o no, el futbolista de la selección peruana tomó una radical decisión sin enviar comunicado alguno, dejando en shock a todos sus fanáticos.

Los seguidores de Edison Flores se dieron cuenta rápidamente, que el jugador eliminó todas las fotos que tenía junto a su esposa en su cuenta oficial de Instagram, relacionándolo con una casi segura ruptura de la pareja, debido a lo que representan las redes sociales hoy en día.

Aunque el futbolista que milita en la MLS de Estados Unidos no ha tocado el tema específicamente, compartió una foto de él con la canción Fe de Sech, que ha llamado la atención por su letra. “Toy' en el bloque to' vestío' de Fendi Le saco el dedo a lo' que no tuvieron fe en mí”, se escucha en el extracto que colocó.