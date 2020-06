Edison Flores se defiende tras filtración de chat: "Es difícil entender por qué siempre se busca hacer daño"

Edison Flores se pronunció la filtración de un chat con una seguidora y aseguró que suele interactuar con sus fans sin terceras intenciones. No obstante, aclaró que este problema "no será motivo para dejar de hablar con sus seguidores, enviarles saludos o recibir siempre sus ánimos y cariño con una respuesta de agradecimiento".

"En mis redes, y específicamente en mi cuenta de Instagram, interactúo mucho con mis seguidores. Las personas que me siguen saben que soy muy activo en esta red social y comento fotos, respondo mensajes y videos que me envían. (...) Hago todo esto sin ningún tipo de intención extra a la de ser más cercano y compartir con mis amigos, hinchas y personas en general", señaló Edison Flores.

Asimismo, aclaro que no suele subir fotos con su esposa y no ha borrado ninguna. "En mi carrera y en mi vida personal, siempre he buscado mantenerme alejado de cosas que no me suman. Es difícil entender por qué siempre se busca hacer daño a la gente mostrando información de manera mal intencionada y fuera de contexto", agregó.

