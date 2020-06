Edison Flores tras supuestos chats con joven: "Le saco el dedo a los que no tuvieron fe en mí"

El nombre de Edison Flores se ha hecho tendencia en Twitter, donde la filtración de una supuesta conversación que tuvo con una joven viene provocando diversas reacciones. Incluso, su esposa, Ana Siucho compartió un extraño mensaje en su cuenta de Instagram, que muchos han tomado como que es una indirecta para el futbolista.

Vía Twitter. A raíz del polémico caso de Andrés Wiese, en redes sociales hay usuarios que intentan relacionar al popular ‘Orejas’ con una situación similar al compartir un chat, que aún no ha sido confirmado como real, y que tampoco muestra un acto comprometedor, ya que solo se ve al jugador hablando sobre un video que vio.

Por su parte, su esposa dejó a más de uno muy extrañado tras publicar lo siguiente: “A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente”, se puede leer en sus Stories.

Edison Flores y su misteriosa respuesta

No obstante, el jugador, aunque no ha tocado el tema específicamente aún, compartió una foto de él con la canción Fe de Sech, que ha llamado la atención por su letra. “Un phillie prendí, tu gata cree en mí. Si jode' mucho te dejo lo' peine' empty. 'Toy en el bloque to' vestío' de Fendi

Le saco el dedo a lo' que no tuvieron fe en mí”, se escucha en el extracto que colocó.

