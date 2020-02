El récord histórico de Justin Bieber con el que superó a Elvis Presley

A pesar de las dudas sobre la calidad de su regreso a la escena musical, Justin Bieber lo hizo a lo grande, logrando que su nuevo disco, "Changes", llegara rápidamente al número uno de las ventas de Billboard.

Después de tres años alejado de la música, el canadiense probó que sigue teniendo arrastre entre sus fans, y lo que es aún más llamativo, batió un récord histórico y consiguió superar a Elvis Presley.

El príncipe del pop logro así destronar al rey del rock, por lo menos en un dato de ventas musicales. Hace tan solo diez días que "Changes" salió a la venta a nivel mundial y ya ha conseguido estar en el número uno del Billboard 200 Chart.

Con esto, Bieber logró por séptima vez que un disco suyo llegue a esta posición dentro de la lista donde aparecen los discos más populares de la semana basándose en un cómputo de ventas, número de streamings de canciones y también del disco en sí, recoge La Vanguardia.

Justin bieber becomes the youngest artist to have seven #1 albums on the Billboard 200 at the age 25, surpassing Elvis Presley. pic.twitter.com/I2IEelubpT

? ind ?? (@getmebiebers) February 24, 2020