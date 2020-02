El reflexivo mensaje de Yahaira Plasencia tras declaraciones bomba de Doña Charo

Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores al compartir un misterioso mensaje en Instagram, donde señala que dejará su futuro en las ‘manos del Señor’. Todo esto luego de las fuertes acusaciones que Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, lanzó contra su exnuera Melissa Klug.

“Señor, yo no sé lo que me espera este día, pero con fe y confianza, lo pongo todo en tus manos”, publicó Yahaira Plasencia en Instagram. Como se sabe, en entrevista con ‘Día D’, Doña Charo defendió su amistad con la salsera, con quien llegó del brazo al avant premiere de la película de Jefferson Farfán.

Al ser consultada sobre Yahaira Plasencia, señaló: “Yo salgo con quien quiero, nadie me va a elegir las amistades y menos la señora. Siempre andaré del brazo con ella cuantas veces yo quiera. Por supuesto que sí (me llevo bien con ella). Por qué me voy a llevar mal con ella, yo me llevo bien con quien se merece”.

