Elizabeth Hurley enciende Instagram con un vestido que estrenó hace 21 años

A sus 54 años, Elizabeth Hurley luce espectacular, como demuestra a diario en sus publicaciones de Instagram. Ahora, la actriz encendió Instagram con un vestido que estrenó hace 21 años y que le queda exactamente igual que cuando lo llevó en junio de 1999 en los premios CFDA.

La protagonista de "Al diablo con el diablo" lució en esa ocasión un diseño firmado por Versace, una de sus firmas de cabecera en los años 90. La entonces joven actriz apareció con un sugerente vestido de malla con efecto iridiscente que destacaba por sus tirantes finos, escote marcado y por su abertura lateral, un detalle que era una de las señas más representativas de la casa italiana en ese momento.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) el 18 May, 2020 a las 2:42 PDT

"Simplemente tumbada en casa viendo la televisión para @harpersbazaarus con un vestido de @versace que llevé hace 21 años en los #cfdaawards #cuarentena #nuevesemanasmañana", escribió Hurley en Instagram junto a una imagen en la que aparece espectacular con el diseño de Versace.

La instantánea ya acumula más de 88.000 "likes" y miles de comentarios de sus seguidores que no han dudado en elogiar a la actriz. "Me has dejado sin palabras", "estás espectacular", "estás mucho más guapa ahora" o "simplemente perfecta" son algunas de las reacciones de sus fans a esta imagen.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TODAY (@todayshow) el 19 May, 2020 a las 9:42 PDT

No es la primera vez que Elizabeth recupera uno de los diseños icónicos que llevó en la década de los 90. El año pasado, justo cuando se conmemoraba el 25 aniversario del estreno de "Cuatro bodas y un funeral", la británica se enfundó el espectacular vestido de Versace que llevó en la premiere de la película. Bautizado como el "That Dress" (Ese vestido), el diseño pasó a la historia de la moda por sus imperdibles colocados de manera estratégica para no dejar ver más de la cuenta y por su escote pronunciado.

Foto: Instagram.

espectaculos

alonso.aranda

elizabeth-hurley-enciende-instagram-con-un-vestido-que-estreno-hace-21-anos

nedmedia