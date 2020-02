¡¿Qué?! Elmer Molocho hace delicada acusación contra la Tigresa del oriente

Hace unos días, Judith Bustos, conocida como 'la Tigresa del oriente', sorprendió en redes sociales al anunciar el final de su relación con Elmer Molocho, luego de tantos idas y venidas tras acusaciones de infidelidad por parte de él.

Pese a ello, la intérprete de 'Israel' argumentó que el romance no culminó por dichas acusaciones ni de maltrato físico, aunque reconoció que hubo agresiones verbales.

Empero para este personaje, calificado como figureti, rompió su silencio para indicar que si lo dicho por la Tigresa fuera cierto porque no lo denunció ante las autoridades.

"Siempre yo soy todo lo malo. Soy el mantenido, el vividor, el que le pega, el que la maltrata. Si ella dice que yo la he maltratado verbalmente por qué no me denuncia. Ella es la que me hace daño con todo lo que dice", comentó.

Incluso se animó a asegurar que quien era víctima de algún tipo de agresión era él. "Nunca le he levantado la mano a una mujer, tampoco la he insultado ni la he humillado, pero ella sí. Una vez en Argentina me metió mano, luego cuando estuvimos en Piura también. ¿Si me golpeó? Sí, me golpeó y yo callaba por miedo, porque amenazaba con destruirme en los medios", contó.

Por último, sostuvo que la verdadera razón por la que ella terminó fue porque rechazó convivir con ella y añadió que si la cantante sigue perjudicándolo con sus comentarios, revelará sus secretos.

"El domingo estuvimos trabajando y en la noche me dice para irnos a vivir juntos. No quise y me dijo ‘hasta acá nada más’, yo le dije ‘normal’ y así fue. Quedamos en que ninguno de los dos iba a hablar del otro, pero ahora veo que ella está arremetiendo contra mí (...) A la Tigresa todos la ven como la buenita pero no saben cuánto tiempo he aguantado tantas cosas. Solo quiero que ella pare con todo esto, que deje de hablar. Me voy a cansar y le voy a sacar todas sus verdades", afirmó a Karibeña.