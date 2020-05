Emilia Drago causa polémica por criticar a heladero que salió a trabajar en cuarentena

Lejos de esperar buenas críticas ante su pedido de quedarse en casa para evitar la propagación del coronavirus tal y como lo ordenó el gobierno, la joven actriz Emilia Drago se volvió tendencia en redes sociales, pues miles de usuarios salieron a defender a las personas que aún trabajan en las calles por necesidades económicas.

La artista decidió protestar en su cuenta de Twitter porque un heladero pasó con su carrito por la puerta de su casa. En la publicación adjuntó una fotografía que ella tomó desde su balcón: “¡Increíble! Un heladero pasando por la puerta de mi casa. Ya nada tiene sentido. Nadie respeta. La calle está llena de gente. Nadie cuida”, escribió Emilia sin imaginar todos los comentarios en contra que recibiría.

¡Increíble! Un heladero pasando por la puerta de mi casa. Ya nada tiene sentido. Nadie respeta. La calle está llena de gente. Nadie cuida. pic.twitter.com/V0ErHhfRM2 — Emilia Drago (@EmiliaDrago) May 6, 2020

‘Le dan con palo’ a la actriz

Enseguida, miles de usuarios señalaron que en vez de quejarse debería ayudarlo o ponerse en su lugar: ”No te pases, con refrigeradora llena es bien fácil de criticar”, “cómprale todo lo que ofrece, no juzgues a la gente desde tu privilegio”, “Si no trabaja, no come. Qué rica tu vida”, entre otras críticas.

