Emilia Drago preocupa a sus fans con insólita fotografía en Instagram

¡Fans se imaginaron lo peor! Emilia Drago dejó preocupados a todos sus seguidores en redes sociales al compartir una peculiar fotografía dentro de un hospital con evidentes golpes en su rostro y fracturas en casi todo su cuerpo.

¿Qué sucedió?

El motivo de esta publicación de la joven madre era dar la “Descripción gráfica” de la ajetreada semana de trabajo que tuvo.

“Descripción gráfica de cómo me siento al terminar la semana e intentar tener tiempo con mi hija, hacer lo que amo que es actuar, intentar ir a cenar con Diego y sobre todo engreírme a mi misma. Así que me retiro a tener una noche de lectura y ponerme mascarillas. Porque a veces es necesario, ¿no? Esta foto es de una grabación, no se asusten. ¿Se acuerdan de cuál?”, se lee junto a la imagen.