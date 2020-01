¿Enamorada? Jazmín Pinedo y su contundente respuesta tras ruptura con Gino Assereto

Jazmín Pinedo fue contundente y, al ser consultada sobre su situación sentimental, dio una contundente respuesta. Como se recuerda, hace unos días, la popular ‘chinita’ confirmó su separación de Gino Assereto tras siete años de relación.

“Tengo un montón de estas preguntas... Que si estoy soltera, que si estoy enamorada y chicos, mi vida es mucho más que mi situación sentimental, mucho más. Así que... no lo intenten. No voy a contestar ninguna de esas preguntas, pasemos a otras”, respondió Jazmín Pinedo.

Por otro lado, respondió si se arrepiente de algo que vivió. “No me arrepiento de nada. Siento que todos los errores que pude haber cometido sirvieron como aprendizaje y enseñanza para luego tener los aciertos que he tenido y seguramente así será de aquí en adelante. Todo eso me llevó hacia donde estoy, todo lo contario estoy muy agradecida”, agregó Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto

Por otro lado, la ‘chinita’ aclaró que está feliz. “Ser feliz no implica no tener problemas, es una decisión y por supuesto que soy feliz porque tengo muchísimos motivos. Tengo a personas que me quieren, que me cuidan, que me aman, que yo quiero con todo mi corazón y además están sanas, vivas y para disfrutarlas”, afirmó.

