Esposa de Erick Elera se harta de críticas y explota: "Soy su compañera, no un títere"

Se defendió con todo. La esposa de Erick Elera utilizó sus redes sociales para condenar las críticas que ha recibido en redes sociales por sus fotos en lencería y bikini. Allison Pastor aclaró que el hecho de que está casada o tengo un hijo no es un impedimento para vestirse sensualmente.

"¡Dios! Paren, vivan sus vidas y dejen de meterse en la vida de otros. (...) Sí, soy una mujer casada y tengo un hijo y por eso ¿tengo que cohibirme en tomarme una foto sexy?, ¿dejar de ser la mujer que siempre fui y con la que mi esposo se enamoró de mi?, ¿dejar de hacer ejercicios para verme bien?", escribió Allison Pastor en Instagram.

Asimismo, recalcó que a Erick Elera no le incomodan sus fotografías. "Gracias a la vida me tocó un hombre que me apoya y jamás me cortará las alas de nada. Yo soy su compañera, no soy un títere al que muevan a su antojo. Él no mando ni yo mando. El no manda ni yo mando. Somos un equipo donde trabajamos equitativamente", agregó.

Pone las cosas claras

Por último, aprovechó para enviar un mensaje a sus detractores. "Deja de decirme lo que le molesta o no a mi esposo por la manera de cómo me visto o me tomo una foto, porque mi esposo no es la persona machista que quizás tu seas. Y yo no soy la mujer que dirán que hacer o qué ponerme porque yo tengo mis propias opiniones y decisiones", finalizó.

