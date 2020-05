Esposa del 'Loco' Vargas celebra 18 años de relación, pero usuarios le recuerdan a Tilsa Lozano

Blanca Rodríguez celebró sus 18 años de relación con Juan Manuel Vargas y utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje romántico al padre de sus hijos, sin embargo, muchos le recordaron el romance que habría tenido el futbolista con la exvengadora Tilsa Lozano.

"¡Fue, es y será un placer coincidir en esta vida contigo!", escribió Blanca Rodríguez en Instagram, junto a una fotografía suya y de Juan Manuel Vargas celebrando su aniversario con una cena romántica. "Feliz aniversario, amore mío. Te amo", le respondió el 'Loco'.

Le recuerdan a Tilsa Lozano

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Varios usuarios de Instagram le recordaron las acusaciones de infidelidad contra Juan Manuel Vargas y su pasado con Tilsa Lozano, con quien habría mantenido una relación de tres años.

"Estoy segura que como mujer hubieras sido muchisimo mas y realmente feliz y plena, pero ante todo eres mas madre y son sacrificios que se hacen por los hijos. Mucha suerte de ese hombre", "Viva sus 18 años de puras infidelidades y más, qué orgullo de mujer", "yo no me sentiría orgullosa de cumplir 18 años con un hombre que me hizo cac**** 3 años", agregó.

