Evelyn Vela presenta a su guapa hija y sus fans quedaron sorprendidos por el gran parecido

Evelyn Vela decidió mostrar todo el amor y el orgullo que siente hacia su hija mayor mediante una fotografía y un tierno mensaje en su cuenta oficial de Instagram. Ella resalta la gran madurez de la jovencita de 14 años.

“El mejor regalo de mi vida”, dijo la exbailarina a la menor de 14 años, quien es fruto de la relación entre la popular “Reina del Sur” y el empresario Steve Thorsen.

“Mi hija me hace reír. Me ha hecho llorar, estresarme, a veces me ha limpiado mis lágrimas, me ha visto deprimida, me ayudado a hacerme fuerte A veces me ha vuelto LOCA ¡Pero mi hija es el regalo más bello que Dios me mando y siempre será mi muñeca más bella!”, expresó Evelyn Vela.