"Que me pague lo que me corresponde": Exjefa de prensa de Yahaira Plasencia se manda con todo

Maritza Rodríguez, ex jefa de prensa de Yahaira Plasencia por cerca de cinco años, reveló en una recviente entrevista que la salsera le debe “más de dos años de trabajo” y le exige que le “pague lo que le corresponde.

“Su representante, que es su hermano Javier Plasencia, se ha comunicado con mis abogados, el estudio del doctor Omar Chehade, y hay una intención de conciliar. Esperemos que la reunión de hoy (ayer) sea positiva y se dé por concluido el tema, así como dieron por finalizado el trato laboral”, declaró Maritza Rodríguez a Trome.

No obstante, no quiso revelar cuánto dinero le estaría debiendo Yahaira Plasencia. “El monto me lo reservo. Yo estoy con ella desde su lanzamiento como solista, se me adeuda aproximadamente más de dos años de trabajo. Mis abogados están viendo cuánto es lo que me corresponde”, agregó.

Maritza Rodríguez y Yahaira Plasencia

Por otro lado, reveló que no ha tenido contacto con Yahaira Plasencia. ““Ella ha declarado que está ocupada, hasta para decirme personalmente que ya no trabajamos está ocupada. Creo que no lo merecía y no es lo correcto. Es una chica talentosa, pero se equivocó, como se ha equivocado muchas veces”, declaró Maritza Rodríguez.

