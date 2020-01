¿Se acabó? Exmanager de Yahaira Plasencia responde qué pasó entre la salsera y Jefferson Farfán

Cada vez se hacen más fuertes los rumores de la existencia de un video entre Yahaira Plasencia y Coto Hernández. En una reciente entrevista, Maritza Rodríguez, exjefa de prensa la salsera, se pronunció sobre el supuesto distanciamiento entre la salsera y la ‘Foquita’.

“Todo sigue normal como antes. No soy vocera de eso, pero como te digo, todo normal. No te puedo decir, solo te puedo decir que todo normal”, declaró Maritza Rodríguez un medio local. Además, aseguró que su relación con Jefferson Farfán no se ha visto afectada por su despido intempestivo.

Coto Hernández rompe su silencio tras ser acusado de separar a Yahaira Pasencia y Jefferson Farfán

“Él es mi amigo, yo lo he dicho en muchas oportunidades. Él es mi amigo y todo sigue normal. Todo está bien. Él es mi amigo y no tiene por qué dejar de serlo, todo sigue normal. Con él no hay ningún problema (...) Estoy completamente segura que sí (me puedo comunicar con él)”, agregó.

