Expareja de chica reality deja en shock con declaración: "He tenido relaciones con más de dos mil mujeres"

Lamar Odom, quien fuera esposo de Khloe Kardashian de 2009 al 2016 y ex basquetbolista de la NBA, confesó en su autobiografía Darkness to Light: A Memoir que ha tenido sexo con más de dos mil mujeres, de las cuales no recuerda su nombre, pues solo eran citas de una noche.

Adicción al sexo en Hollywood

"He tenido relaciones con más de dos mil mujeres. No recuerdo la mayoría de sus nombres . Muchas eras citas de una noche. Había demasiadas strippers para contar. No era gran cosa pero a menudo les pagaba", menciona el exintegrante de Los Ángeles Lakers.

El exbasquetbolista comentó que pagaba dos mil dólares la noche, pues reconoció su adicción al sexo, ya que "me encanta tocar a las mujeres, y necesito sentirme cerca de ellas y sentir su piel sobre la mía".

"Simplemente les daba dinero por la mañana. Nunca pensé menos en ellas. Les hacía el amor y dejaba dos mil dólares en el tocador. Se entendía que se tenían que ir cuando saliera de la ducha porque generalmente tenía que estar en la práctica", confesó Lamar Odom.

Respecto a su relación con Khloe Kardashian, Odom lamentó haberla engañado en diversas ocasiones, motivo que tuvo como desenlace su divorcio; ahora Lamar se encuentra en una relación con Sabriona Parr y alejado de los reflectores.