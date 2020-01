Fabio Agostini furioso por ser vinculado con policía Jossmery Toledo: "¡No la conozco!"

Muy molesto, así se mostró Fabio Agostini luego de ser vinculado con la policía Jossmery Toledo, que es toda una sensación por sus videos en TikTok. En una reciente entrevista, el chico reality aclaró que no conoce a la suboficial y jamás tuvo nada con ella.

VEA TAMBIÉN: Ministro Morán se pronuncia sobre situación de suboficial Jossmery Toledo

“Me están involucrando con ella. Quiero decir una cosa, no sé por qué me involucran con ella. Yo a ella no la conozco la verdad. La he visto por Instagram y nada más, pero yo nunca he tenido nada con ella”, declaró Fabio Agostini a un medio local.

VEA TAMBIÉN: Angie Jibaja saca las garras por su hijo y le muestra su apoyo tras ser detenido con drogas

Asimismo, sobre los likes que puso a las fotos de la policía, Fabio Agostini agregó: “Yo le doy cien mil likes al día a un montón de chicas que ni conozco. Yo doy likes como hago zapping con el televisor. Yo no tengo y nunca he tenido nada con Jossmery. ¡No la conozco! No la conozco. Igual yo ya estoy acostumbrado a que hagan noticias falsas”.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO