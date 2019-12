Fans preocupados por demacrado aspecto de Justin Bieber

Después de casi tres meses de su matrimonio con Hailey Baldwin, Justin Bieber reapareció este fin de semana en un evento junto a Kylie Jenner y Jaden Smith. Pero todo lo bueno que podía ser, se vio empañado por su demacrado aspecto, lo que levantó todo tipo de especulaciones sobre su estado de salud.

Bieber apareció en un acto benéfico, celebrado en una galería de arte de Los Ángeles, y para sorpresa de todos los presentes, se puso a cantar en directo. Pero lo que más llamó la atención de todos fue su notable perdida de peso.

El cantante apareció vestido con una sudadera de Drew, la marca de ropa que ha sacado, y con una gorra en la cabeza. Sin música ni el acompañamiento de una guitarra, Justin cantó un conjunto de sus mayores éxitos: "Sorry", "Love your self", "Company" y hasta "Baby", la canción que lo lanzó a la fama.



De inmediato surgió la pregunta acerca de la razón de su extrema delgadez, que es demasiado evidente. "Me había olvidado de Justin Bieber viéndose tan delgado y enfermo" o "¿Soy solo yo o Justin Bieber se ve muy enfermo? Tiene círculos negros alrededor de los ojos y su cara está tan delgada. Está tan delgado. No sé lo que es pero me siento mal, no sé por qué será, si son drogas u otra cosa", son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales.



El estado de salud de Justin es fluctuante, aunque tampoco hay mucha información al respecto. Se sabe que está acudiendo a terapia para superar la depresión que sufre, y que esa es al razón por la que se mantiene prácticamente recluido en su casa.

