Filtran audio en el que Amber Heard admite golpear a Johnny Depp

En mayo de 2016 Johnny Depp y Amber Heard se divorciaron luego de 15 meses de matrimonio. El quiebre estuvo envuelto en una serie de acusaciones mutuas de violencia doméstica.

Tras el juicio, el protagonista de "Piratas del Caribe" debió pagarle 8 millones de dólares a Heard, dinero que la actriz donó el dinero a fundaciones de beneficencia.

Sin embargo, recientemente se filtró un audio que viene a cambiar en cierta medida la versión de lo ocurrido, o por lo menos, entrega mayor contexto sobre la dinámica que llevaba la pareja de actores.

El medio británico Daily Mail dio a conocer un audio donde Heard admite golpear a Depp. "No puedo prometer que todo será perfecto. No puedo prometerte que no volveré a hacer uso de la fuerza", dice parte del audio que corresponde a una sesión de la terapia de pareja a la que asistían ambos.

La grabación corresponde a 2015 y se realizó con el consentimiento de la actriz de Aquaman, según indica Daily Mail, medio que tuvo acceso al registro de audio.

"Lamento no haberte golpeado en la cara con una cachetada adecuada, pero te estaba golpeando, no te estaba dando un puñetazo. No sé cuál fue el verdadero movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé", le dice Heard en el audio.

"Dios, a veces me enojo tanto que me descontrolo. Puedo prometerte que haré todo lo posible para cambiar. Te prometo", reconoce en otra oportunidad.

Por su parte, el actor le responde: "Ya te dije esto una vez, me asusta muchísimo que estemos en una maldita escena del crimen ahora mismo (...) te amo y quiero que seas mi esposa. Y quiero ser tu esposo", dice el actor.

En 2016 Heard acusó a Depp de haberla golpeado y para apoyar sus dichos dio a conocer una serie de fotografías en la que aparecía con golpes en el rostro.

En la oportunidad grupos feministas pedían la salida de Depp de la actuación. Hasta el momento ninguno de los dos se ha referido al audio filtrado, sin embargo, es una muestra de lo dañina que era la relación que llevaban.

Foto: Shutterstock

