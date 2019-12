Filtran video íntimo de reconocida cantante junto a su expareja y ella lo culpa: "Remedo de hombre"

Un video íntimo de la cantante de música vallenato, Natalia Curvelo, se volvió viral a través de WhatsApp luego de que fuera filtrado, según lo que ella denunció a través de sus redes sociales, por su expareja.

Aunque la grabación ha estado circulando en redes sociales desde el pasado jueves, recién este sábado se pronunció la cantante que vive una carrera en ascenso, donde intentó restarle importancia a este momento con un fuerte comunicado en su cuenta de Instagram.

“Quise restarle importancia a este triste episodio y sencillamente ignorar lo que sucedió, pero me fue imposible al ver tantos mensajes enviados por mis seguidores brindándome el apoyo necesario para sobreponerme”, escribió la cantante Natalia Curvelo.

Además, la carismática cantante reveló que fue su expareja quien filtró estas imágenes. "El único error que cometí fue haber confiado en un remedo de hombre", señaló Curvelo en un comunicado que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, a pesar de saber quien fue la persona que difundió estas imágenes, reveló que no lo piensa denunciar. “No voy a denunciarte ante las autoridades que representan la ley penal, no voy a bloquearte, tampoco voy a eliminarte, sencillamente para que te acomodes a observar que tus intenciones de dañarme no funcionaron”, escribió la cantante Natalia Curvelo.